Radu Drăgușin, printre cei mai slabi din Serie A după trei etape. Nota primită de fundașul Fiorentinei

Radu Drăgușin a fost inclus în echipa celor mai slabi jucători din Serie A după primele trei etape ale sezonului.
Fundașul român de la Fiorentina are o medie de 4,67 în evaluările publicate de TuttoMercatoWeb, într-un început de campionat în care echipa sa a pierdut toate cele trei partide și ocupă ultimul loc în clasament.
Drăgușin, printre jucătorii cu cele mai mici note
Internaționalul român se află în formula alcătuită de publicația italiană pe baza notelor acordate după primele trei runde.
Drăgușin are o medie de 4,67, fiind al treilea cel mai slab evaluat fundaș din echipa respectivă. În aceeași formație se regăsesc alți patru jucători de la Fiorentina: David de Gea, Joao Mario, Victor Valdepenas și Nicolo Fagioli.
Fiorentina, fără punct după trei etape
Rezultatele echipei din Toscana au contribuit la situația dificilă în care se află jucătorii. Fiorentina a pierdut toate cele trei meciuri disputate până acum și are un golaveraj de 1-9.
Înfrângerile cu AS Roma și Frosinone au venit la scoruri categorice, 0-4, respectiv 0-3. În partida cu Frosinone, Drăgușin a fost criticat pentru mai multe faze defensive și a primit, potrivit SofaScore, nota 6,2.
Fiorentina schimbă antrenorul
Rezultatele slabe au dus și la schimbarea de pe banca tehnică. Fiorentina s-a despărțit de Fabio Grosso, iar clubul l-a readus pe Paolo Vanoli în funcția de antrenor.
Drăgușin a revenit în Serie A în această vară, după perioada petrecută la Tottenham, și a fost adus la Fiorentina pentru a deveni o piesă importantă în defensivă. Primele trei etape au adus însă rezultate sub așteptări atât pentru fundașul român, cât și pentru echipa sa.