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Sport· 1 min citire
Scrimă: România în semifinalele probei masculine de sabie pe echipe de la Campionatele Mondiale
Foto: FR Scrima / Facebook
Publicat30 iul. 2026, 08:59
Sursărealitatea.net
La ediția precedentă, în aceeași distribuție, sabrerii tricolori au obținut bronzul.
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