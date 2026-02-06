Sport· 1 min citire
Superliga: FCSB-FC Botoșani 2-1
6 feb. 2026, 13:48
Actualizat: 6 feb. 2026, 13:48
Articol scris de Scris de Realitatea de Calarasi
În Superliga de fotbal s-a încheiat runda cu numărul 25
În Superliga de fotbal s-a încheiat runda cu numărul 25. Pe Arena Națională, FCSB a învins-o pe FC Botoșani, cu scorul de 2-1.
Bucureștenii au condus datorită golului marcat de senegalezul Thiam, oaspeții au egalat prin ucraineanul Kovtalyuk, iar Darius Olaru a stabilit rezultatul final, în minutul 74.
Cu cinci etape rămase din sezonul regular, FCSB este pe poziția a zecea, la două puncte de locul al șaselea, ocupat de FC Botoșani.
