Simona Halep a postat pe rețelele de socializare un filmuleț de la primul antrenament după o pauză de aproape o lună. Le transmite fanilor că este pregătită pentru ce urmează, chiar dacă nu este sigură că s-a refăcut complet din punct de vedere fizic. În perioada în care nu a jucat tenis, a înțeles ce simte, de fapt, pentru tenis.

“Primul meu hit după 3 săptămâni și jumătate. Parcă am fost plecat mult mai mult pentru că mi-a fost atât de dor să mă joc. Dar perioada asta a fost cea mai buna pentru ca, chiar daca am o viata minunata, am simtit ce simt despre tenis si cum ma simt cand nu pot juca. Iubesc sportul asta, acum inteleg de ce de atatia ani traiesc pentru el si ma bucur atat de mult sa fiu profesionist la cel mai inalt nivel. Bineînțeles că nu e ușor să fii acolo, mental și emoțional te epuizezi, iar acum îmi dau seama cât de puternic am fost.

Când te accidentezi înainte de turneul preferat, unde ai jucat cel mai bun tenis și ai concurat timp de 10 ani non-stop, te simți foarte trist și te întrebi ′′ de ce mi se întâmplă asta?” După câteva săptămâni am înțeles că asta a fost fericit pentru mine! Așa că acum vreau doar să fac față fiecărei provocări care îmi aparține. Nu știu dacă sunt complet recuperat fizic, dar ceea ce știu este că sunt gata să înfrunt ceea ce urmează. Mulțumesc foarte mult pentru că mi-ai arătat sprijin la fiecare pas!” a scris Simona Halep