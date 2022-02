Este scandal uriaș la Ministerul Sănătății. Alexandru Rafila acuză USR de un tun de peste 20 de milioane de euro cu banii spitalelor regionale. Actualul ministru PSD susține că s-a trecut în PNRR un proiect de 5 milioane de euro care beneficiază de consultanță de 5 ori mai mare: 25 de milioane de euro. Așa că Rafila a sesizat Corpul de Control al premierului. Fostul ministru Ioana Mihăilă neagă, însă, acuzațiile, iar predecesorul acesteia, Vlad Voiculescu, îl acuză pe Alexandru Rafila că, din cauza PSD, România riscă să piardă banii europeni pentru spitalele regionale. Într-o declarație, acordată, în exclusivitate, Realitatea Legile puterii

România și-a asumat în PNRR crearea Agenţiei Naţionale pentru Investiţii în Sănătate, care va acorda sprijin tehnic spitalelor pentru modernizarea acestora. Alexandru Rafila susține că USR a alocat pentru consultanță 25 de milioane de euro, de cinci ori mai mult decât valoarea totală a investiției. USR neagă însă acuzațiile.

Fostul ministru al Sănătăţii – Ioana Mihăilă a explicat, după acuzațiile lui Rafila legate de PNRR, că, de fapt, 5 milioane sunt cheltuielile cu operaţionalizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii de Sănătate pe 5 ani. Iar Vlad Voiculescu, predecesorul Ioanei Mihăilă la Sănătate, spune că, astfel, suma alocată pentru consultanță este sub 1,5% din valoarea totală cerută la Bruxelles pentru crearea Agenției.

„Dacă domnul Rafila ne arată un singur obiectiv de investiții în care cheltuielile cu studiile de fezabilitate, monitorizarea construcției, documentația de achiziție să fie sub 1.5%, îmi pensez sprâncenele… și îi oferim o nouă specializare domnului Rafila: aceea de medic specialist în investiții”, spune Voiculescu, pe Facebook. Fostul ministru atrage atenția că, din cauza PSD, România riscă să piardă banii europeni pentru spitalele regionale.

Voiculescu demască JAFUL din Sănătate – Ce spune despre Rafila

Și Vlad Voiculescu a venit cu noi explicații, într-o declarație acordată, în exclusivitate, Realitatea PLUS, și difuzată miercuri seară în emisiunea Legile puterii, cu Alexandra Păcuraru.

„Domnul Rafila a citat două cifre și anume 25 de milioane de euro și 5 mil fonduri euroene pentru costurile operaționale ale agenției ANDIS, agenția pentru dezvoltarea infrastructurii in spitale. Banii pentru consultanță trebuie raportați, de fapt nu sunt pentru consultanță, așa cum înțelege domnul Rafila, de altfel un vechi consultant, cu foarte multe contracte de consultanță. Dar nu este acel tip de consultanță, ci este consultanță de proiecte de investiții. Dacă calculăm suma pentru consultanță, care, din fericire, a fost aprobată să vină din fonduri europene și o raportăm la totalul investițiilor în proiecte de spitale, și anume 1,7 miliarde, asta inseamna 1,5 la sută. E fie o neînțelegere, fie o altă incercare mizerabilă de a arunca cu noroi, in cine altcineva decât în USR. Orice sistem de investitii trebuie pregatit, si asta, evident, ca nu pot face functionarii din minister, desi ne-ar plăcea să o facă gratuit, să poată să ne faca oricine. Sunt o mulțime de oameni care au știut foarte bine de PNRR si de tot ce s-a pus acolo. Ideea asta că era un funcționar în minister care ar fi putut să îi raporteze dlui Rafila imediat și nu i-a raportat întocmai și la timp și acum e supărat… I-a strecurat și dumnealui o șopârlă securistică”, a declarat Vlad Voiculescu pentru Realitatea PLUS.

Afirmațiile lui Voiculescu vin și după mesajele transmise de Ioana Mihăilă, legate de asistența pentru construcția spitalelor, din PNRR.

Acuzațiile Ioanei Mihăilă la adresa ministrului Al. Rafila

Într-o primă explicație legată de alocarea banilor din PNRR pe spitale, Ioana Mihăilă face și acuzații la adresa lui Rafila și a „experților din PSD”, care „nu știu cu ce se mănâncă construcția de spitale. Evident, sunt tot ”experții” care în trei ani de guvernare nu au început nici măcar unul din cele 8 spitale regionale promise de Liviu Dragnea. Acum, ca să își justifice incompetența și întârzierile cu implementarea PNRR, iese din nou la atac și trimite corpul de control al premierului să verifice modul de redactare al componentei sănătate din PNRR. (…) Spune domnul Rafila deci că există în PNRR cheltuieli cu ”consultanța” în valoare de 25 de milioane de euro la ”investiții” de 5 milioane de euro. (…) Situația este așa: 5 milioane sunt cheltuielile cu operaționalizarea și funcționarea Agenției pe 5 ani, iar 25 de milioane sunt cheltuielile cu asistența tehnică. Investițiile sunt de fapt 1,7 miliarde euro. Rafila pune cruce celor 25 de spitale din PNRR”. Fostul ministru USR al Sănătății a revenit ulterior, în seara de miercuri, cu precizări și documente, tot pe Facebook.

Totul a început după acuzațiile lui Cristian Ghinea la adresa ministrului Rafila Totul a început după ce Cristian Ghinea, fostul ministru USR al Investițiilor Europene, a lansat un atac dur la adresa PSD și a ministrului Sănătății, Alexandru Rafila, pe care îi acuză că au inventat un subiect pentru că nu vor să se apuce de treabă și să facă proiectele prevăzute în PNRR. „Agenția care ar trebui să construiască spitale (ANDIS) este finanțată din PNRR. Asta înseamnă 5 milioane pentru funcționarea sa (salarii, dotări) până în 2026 și 25 de milioane pentru tot ce înseamnă asistență tehnică la construcția de spitale. Cât e investiția de fapt? Stați jos? 1,7 MILIARDE EURO. Repet: Un miliard plus 700 milioane. Euro. Cât de analfabet să fii să crezi că salariile de la ANDIS sunt ”investiții” și să omiți 1,7 miliarde cât e investiția în spitale?”, a acuzat C. Ghinea. A urmat și o a doua reacție pe Facebook a fostului ministru responsabil cu PNRR, presărată cu acuzații la adresa lui Rafila: „Numai un specialist în bigudiuri se poate mira că are fonduri de asistență tehnică de 1,7% la proiecte de făcut spitale. Rafila, ți s-a dezumflat operațiunea de intoxicare. (…) Dacă nu vrei banii ăia de asistență tehnică, poți să nu îi iei. Faci spitalele cu experții PSD. (…) Nu aveți oameni care să urmărească pe bune domeniul, știți doar scandal, isterie, acuzații aberante și să cumpărați televizoare la minister”.

Afirmațiile lui Voiculescu, Mihăilă și ale lui Ghinea vin după ce ministrul Alexandru Rafila a declarat miercuri în conferință de presă că este vorba de „o mare confuzie. Spitalele regionale nu sunt finanțate din PNRR. Au fost trei reacții, o reacție concertată”.

Alexandru Rafila s-a plâns că nu a avut acces la documentele PNRR pe Sănătate, de banii prea mulți pentru consultanță

Înainte cu o zi, marți seară, ministrul Sănătății a anunțat, la un post TV, că a sesizat Corpul de control al premierului după ce a găsit în PNRR un buget care prevede 5 milioane de euro pentru funcționarea ANDIS și de cinci ori mai mulți bani prevăzuți pentru consultanță la Agenție: „Așa a fost făcut contractul. Le-am pus la dispoziția corpului de control al premierului. (…) Am găsit lucruri ciudate. Nu am avut acces la documentele PNRR, niciun angajat din Ministerul Sănătății nu a lucrat sau nu a fost informat referitor la acest program. A fost lucrat pe persoană fizică. Consultanța e de multe ori mai valoroasă decât valoarea investiției”, potrivit G4Media.ro.

