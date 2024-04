Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski afirmă că acest an ridică mai multe întrebări fundamentale cu privire la relaţiile Ucraina-NATO şi numai cu Ucraina în cadrul Alianţei putem conta pe o securitate reală în Europa. El mai spune că industria ucraineană de apărare trebuie să producă exact ceea ce cere războiul, în cantitatea necesară şi în timp util, în funcţie de necesităţi şi că dronele vor fi unul dintre factorii decisivi pentru victoria în acest război.

UPDATE 11:00 Un reprezentant al ocupaţiei ruse în regiunea ucraineană Lugansk (est), Valeri Ceaika, a fost ucis în explozia unei maşini-capcană, la Starobilsk, au anunţat autorităţile proruse, relatează AFP.

El a fost ucis în ”detonarea unui dispozitiv neidentificat”, în maşină, a anunţat luni Comitetul local de anchetă.

O anchetă a fost descvhisă cu privire la un ”act terorist”, potrivit comitetului, care precizează că circumstanţele incidentului sunt pe cale să fie stabilite.

”NATO. Astăzi am organizat o reuniune specială privind activitatea noastră cu Alianţa în domeniul interoperabilităţii şi perspectivele pentru acest an. Au participat toţi oficialii noştri din domeniul relaţiilor internaţionale, ministrul apărării şi echipa de cooperare internaţională a ministerului”, a transmis preşedintele Ucrainei în mesajul zilnic către popor.



”Acest an ridică mai multe întrebări fundamentale cu privire la relaţiile Ucraina-NATO. În special, aceasta se referă la summitul de la Washington şi la multe alte aspecte ale cooperării. Numai cu Ucraina în cadrul Alianţei putem conta pe o securitate reală în Europa”, mai spune Zelenski în mesaj.



”Am avut o discuţie destul de lungă şi amănunţită cu oficialii militari şi guvernamentali despre drone, toate tipurile lor necesare – de la FPV la dronele noastre de atac, care dau rezultate remarcabile în distrugerea potenţialului militar al Rusiei în spate. Astăzi am vorbit despre nuanţele legate de producţie, sprijin şi finanţare, contracte şi despre flexibilitatea necesară în stabilirea priorităţilor. Industria noastră de apărare trebuie să producă exact ceea ce cere războiul, în cantitatea necesară şi în timp util, în funcţie de necesităţi”, afirmă liderul ucrainean.



Zelenski spune că ”în mod evident, dronele vor fi unul dintre factorii decisivi pentru victoria în acest război”.



”Ar trebui să fie un factor ucrainean, drone ucrainene, victorie ucraineană, ceea ce înseamnă că avem nevoie de drone ucrainene mai multe şi mai eficiente. Putem asigura acest lucru. Întâlnirea de astăzi s-a axat, de asemenea, pe sistemele de război electronic. Avem acum un număr semnificativ de produse ucrainene şi avem o mare determinare a producătorilor noştri de a ne consolida apărarea cu ajutorul războiului electronic. Noi punem la dispoziţie resursele statului în măsura maximă necesară şi lucrăm la soluţii cuprinzătoare. Soluţii care vor asigura acoperirea necesară pentru întregul front. Toţi cei din guvernul Ucrainei, toţi cei din forţele de apărare şi securitate ale Ucrainei care sunt responsabili de programul dronelor îşi cunosc clar sarcinile. Timpul şi eficienţa în îndeplinirea sarcinilor vor fi cruciale. Şi îi felicit pe toţi cei care lucrează sută la sută eficient în acest domeniu”, mai spune Zelenski.