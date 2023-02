Depresia și anxietatea au devenit la fel de des întâlnite precum răceală și durerea de cap. Fie că te-ai luptat cu depresia cronică, fie că ai experimentat câteva stări de anxietate, aceste tulburări sunt aproape inevitabile.

Cercetătorii susțîn faptul că există alimente și nutrienți care ajută la promovarea sănătății mintale prin:

Inhibarea inflamației

Combaterea radicalilor liberi cu scopul de a reduce stresul oxidativ

Susținerea nivelurilor optime de neurotransmițători – dopamină, serotonină și norepinefrina, neurotransmițători cheie în ceea ce privește starea de spirit a individului

Prevenirea hiperactivitatii axei hipotalamo-hipofizo-suprarenale – mai exact, a mecanismului neuroendocrin care controlează reacția organismului la stres

Studiile clinice arată că următoarele alimente, băuturi și nutrienți pot reduce riscul de depresie și anxietate, precum și simptomele asociate cu acestea: peștele gras, fibre de alge marine, fibre de ciuperci, nuci, ceai verde, cafea.

Consumul de fructe si legume reduce nivelul de anxietate si scade riscul de atacuri de panica sau de fobii specifice.

Alimente bogate in Omega 3 – acizii grasi Omega 3 sunt esentiali pentru sanatatea cardiovasculara, precum si pentru starea de bine, in general. Insa noi studii indica o legatura intre nivelul de Omega 3 si riscul de anxietate si depresie. Poti introduce acesti acizi grasi in alimentatia ta consumand peste gras precum somonul, tonul sau halibutul, dar si prin consumul de seminte de in ori ulei de masline.Va

Include aceste alimente în dietă ta și fii atentă să menții un stil de viață sănătos și activ. Fă mișcare cel puțîn de 3 ori pe săptămâna, ieși la plimbări în aer liber și nu uită de timpul petrecut alături de cei dragi. Citește o carte și relaxează-te cu un ceai bun. Aceste lucruri pot părea mici, însă efectul lor poate fi unul uluitor. Acordă-ți timpul de care ai nevoie și pune-te pe ține pe primul loc: meditează, odihnește-te atunci când eșți obosită, mergi la un masaj, organizează-ți o seară de spa la ține acasă. Dacă simptomele persistă, cere ajutor specializat. Discuta cu medicul tău despre modul în care te simți și amintește-ti că ești om.