Premierul Nicolae Ciucă susține că rezultatele comisiei de evaluare privind aderarea României la spațiul Schengen sunt cât se poate de pozitive. Pe de altă parte, Ciucă a precizat că a discutat cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre eliminarea plafonului de 9,4% din PIB pentru pensii, jalonce apare trecut în PNRR, iar concluzia este că acest plafon va fi modificat și se va ține cont de recomandările Băncii Mondiale în concordanță cu disciplina financiară.

„Subiectele care au constituit agenda intalnirilor sunt in ordine, Schengen, MCV, PNRR, Republica Moldova si Ucraina, si desigur, la sediul Aliantei Nord Atlantice au fost discutate aspectele legate de contextul de securitate.

Referitor la Schengen – toti interlocutorii au subliniat sustinerea de care Romania se bucura pentru a continua si finaliza procesul de aderare. Au fost activitati de evaluare, Comisa de evaluare si-a desfasurat activitatea luna asta in Romania. Rezultatele sunt cat se poate de pozitive. Atunci cand va fi luata decizia in Consiliul JAI sa avem sustinerea

Este bine cunoscut ca sunt unele probleme care trebuie clarificate in relatie bilaterala cu Olanda. Au fost inteprinse demersuri si am aratat deschidere pentru punerea la dispozitie a elementelor necesare pentru clarificarea subiectelor. Am convingerea ca asa cum a rezultat din intalniri si din discutii toate aceste chestiuni vor fi rezolvate in timp oportun”, a afirmat Ciuca, la finalul vizitei efectuate la Bruxelles.

Referitor la Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV), premierul a precizat ca, pe marginea acestui subiect, au avut loc discutii tehnice pe care ministrul Justitiei Catalin Predoiu le-a purtat la nivelul Comisiei.

„Sunt perspective pozitive astfel incat Romaniei sa ii fie ridicat acest capitol al Mecanismului de Cooperare si Verificare”, a spus Ciuca.

Unul dintre subiectele arzatoare aflate pa agenda din aceste zile a primului ministru a fost, fara doar si poate, cel referitor la PNRR.

Referitor la acest subiect, Nicolae Ciuca a facut urmatoarele precizari: „A fost discutat (subiectul – n.r.) si am avut o abordare cat se paote de clare la intalnirea cu Ursula von der Leyen. Am afirmat angajamentul nostru de implementare a PNRR. E sansa noastra de a putea sa facem in asa fel incat sa folosim in continuare banii care ni se cuvin, pana la finalul lui 2023 sa reusim absorbtia maxima a acestor fonduri.

Timpul raams la dispozitie pana la finele anului 2026 ne obliga la o coordoanare si asumare a tuturor reformelor si investitiilor, intr-o linie de proritizare a programelor asumate prin PNRR.

Prioritizarea trebuie facuta astfel incat banii primiti de la UE sa poata sa aduca plus avloare in economie. Traversam o perioada de criza. E nevoie ca demersurile sa se alinieze la dinamica naostra.

Capitolul pensii – exista acea limita de 9,4% in PNRR pentru bugetul de pensii. Am convenit ca e posibila inlocuirea acestui indicator cu altul care sa tina cont de studiul Bancii Mondiale in concordanta cu disciplina financiara.

Infrastructura de transport – e nevoie de anumite ajustari prin care sa identificam obiectivele ce pot fi relaizate pana in 2026. Cele care nu pot fi realizate, sa fie inlocuite cu cele care pot fi realizate in aceasta limita de timp”.

Cat priveste situata delciata cu acre se confrunta Republica Moldova in momentul de fata, premierul a spus ca discutiile s-au axat pe criza energetica si demersurile facute de Romania pentru a sprijini tara la capitolul energie si gaze.

„Ridicare cotelor de export si rezolvarea problemei rooming-ului. Am discutat aspectele legate de asigurarea de granturi care sa permita banii necesari pentru a putea sa isi plateasca energia electrica si gazul”, a aratat premierul.

Ucraina a reprezentat, de asemenea, un subiect important, avand in vedere evolutia conflictului inceput de Rusia in aceasta tara in urma cu 8 luni: „Am discutat rolul pe care Romania il joaca in regiune. Toti interlocutorii au apreciat si laudat dovada de solidaritate de care a dat dovada Romania, precum si masurile luate pentru a facilita transportul de cerele inspre si mai ales dinspre Ucraina”.

Fluidizarea traficului la punctele de trecere a frontiere s-a aflat si ea pe agenda discutiilor de miercuri si joi, de la Bruxelles, „lucru care a fost agreat si urmeaza sa se intample astfel incat in perioada urmatoare sa avem planuri comune prin care sa marim aceste capacitati de la frontiera”.

Intalnirea cu premeirul Belgiei – a vizat, in principal, semnarea unor memornadumuri de intelegere in domeniu nuclear.

Potrivit lui Ciuca, se are, de asemenea, in vedere concretizarea cat mai curand posibil a altor memorandumuri, un exemplu in acest sens fiind cel al devoltarii in domeniul semiconductorilor. A fost discutat, totodata, si despre modul in care Belgia ne poate ajuta in dezvoltare capacitatilor din Portul Constanta.

„Am multumit Belgia pentru contributia la battlegrupul NATO de pe teritoriul Romaniei”, a aratat primul ministru roman.

Intalnirea cu secretarul general al NATO – „S-a discutat despre continuare procesului de implementare a deciziilor luate la summitul NATO de la Madrid si continuarea demersurilor astfel incat sa intarim capacitatile de descurajare si aparare pe flancul estic. Am adus in discutie ministeriala de la finele lunii noiembrie, care pune practic inca odata in valoare relevanta noastra in linie de securitate la Marea Neagra, subliniind rolul strategic pe care l-a capat Marea Neagra, care e inculsa in noul concept strategic al NATO”, a conchis Ciuca.