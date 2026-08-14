Un copil a fost lovit în cap de o dronă, în România, și a ajuns în comă. Familia cere despăgubiri

Familia unui copil minor care ar fi fost lovit de un obiect despre care susține că ar proveni de la o dronă a decis să sesizeze organele judiciare și să ceară despăgubiri în instanță. Avocatul Adrian Cuculis anunță că familia se constituie parte civilă în procesul penal și ridică mai multe semne de întrebare cu privire la modul în care au fost făcute cercetările în acest caz.
Potrivit avocatului, în urma analizării unei filmări, familia consideră că există indicii potrivit cărora minorul ar fi fost lovit „din senin” de o dronă sau de o componentă desprinsă dintr-un astfel de aparat.
Familia copilului depune plângere penală
În urma incidentului, familia minorului a decis să facă demersuri juridice și să formuleze o plângere penală. Totodată, aceasta intenționează să se constituie parte civilă în dosarul penal, solicitând repararea prejudiciului suferit de copil.
Avocatul Cuculis susține că, după vizionarea înregistrării video, familia consideră că obiectul care l-a lovit pe copil ar putea fi o componentă a unei drone.
Ipoteza urmează însă să fie verificată de anchetatori, iar stabilirea exactă a circumstanțelor în care s-a produs incidentul va depinde de probele administrate în cauză.
Bucata despre care familia spune că ar putea proveni de la o dronă ar fi rămas la locul incidentului
Unul dintre aspectele semnalate de avocat vizează existența unei bucăți de obiect care, potrivit susținerilor familiei, ar fi rămas la fața locului după incident.
Avocatul afirmă că, deși această posibilă componentă de dronă ar fi fost disponibilă pentru verificări, în dosarul de urmărire penală consultat de familie nu ar apărea planșe fotografice care să documenteze obiectul respectiv.
Deocamdată, aceste afirmații reprezintă susținerile reprezentantului legal al familiei și urmează să fie verificate în cadrul anchetei.
Familia reclamă că nu ar fi fost informată timp de mai multe luni
Un alt punct controversat invocat de avocat este perioada în care familia nu ar fi fost informată cu privire la anumite aspecte ale dosarului.
Potrivit cunoscutului avocat, părinții copilului susțin că nu li s-ar fi comunicat timp de mai multe luni informații esențiale despre incident.
„Familia băiatului minor lovit din "senin" de drona(susținem noi după audierea filmarii) depune plângere penala si se constituie parte civila in procesul penal.
Desi bucata de posibila drona rămâne la fata locului , in dosarul de UP nici urma de planșe foto cu aceasta. Mai mult, se acuza si o musamalizare fiindca familiei nu i s-a spus nimic vreme de mai multe luni de zile probabil in așteptarea expirării termenului de 3 luni pentru plângerea prealabila.
De data recenta copilul acuza dureri de cap si amețeli ca urmare a loviturii ce l-a ținut in comă.”, a transmis avocatul Adrian Cuculis.
Copilul a fost în comă după lovitură
Cazul este cu atât mai grav cu cât minorul ar fi suferit o leziune serioasă în urma impactului și ar fi ajuns în comă.
Potrivit informațiilor prezentate de avocat, copilul acuză în prezent dureri de cap și amețeli, simptome pe care familia le pune în legătură cu traumatismul suferit.
Evoluția stării de sănătate a minorului va trebui evaluată medical, iar eventualele consecințe pe termen lung ale loviturii pot fi stabilite numai prin investigații și documente medicale.
Ce vrea să afle familia
Prin demersurile juridice anunțate, familia urmărește să afle cine este responsabil pentru obiectul care l-ar fi lovit pe copil și în ce condiții s-a produs incidentul.
Printre elementele care ar putea avea un rol important în anchetă se numără înregistrarea video analizată de familie, obiectul rămas la locul incidentului, eventualele imagini surprinse de martori și stabilirea traseului dronei sau al componentei despre care se presupune că ar fi provocat lovitura.
De asemenea, o eventuală expertiză tehnică ar putea contribui la stabilirea naturii obiectului și a modului în care acesta ar fi ajuns să lovească minorul.
Familia solicită acum clarificarea tuturor împrejurărilor în care copilul a fost rănit și susține că anumite probe trebuie analizate cu atenție.