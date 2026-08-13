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Sport· 1 min citire
David Popovici, în semifinalele probei de 200 m liber, la Europenele de la Paris
FOTO: Arhivă
Publicat13 aug. 2026, 11:54
Actualizat13 aug. 2026, 12:00
SursăRealitatea.Net
David Popovici s-a calificat, joi, în semifinalele probei de 200 de metri liber din cadrul Campionatului european de natație de la Paris. Înotătorul român a câștigat seria a noua, cu timpul de 1:46.06.
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