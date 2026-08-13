Mugur Isărescu: „Reluarea creșterii economice va fi lentă. Impact direct pe consum și creditare”

Publicat 13 aug. 2026, 11:46 Sursă Realitatea.Net

Valurile de căldură extremă, seceta severă și tulburările din energie împing inflația la 6,1% la sfârșitul lui 2026, peste estimarea inițială a BNR de 5,5%. Guvernatorul Mugur Isărescu exclude o redresare economică rapidă, arătând spre scăderea puterii de cumpărare, stagnarea creditelor și declinul din industrie. Totuși, slăbirea consumului și scăderea încrederii populației funcționează paradoxal ca o frână utilă în calea escaladării prețurilor.

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