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Actualitate· 1 min citire
Doliu în familia Realitatea. A murit mama Ancăi Alexandrescu
Doliu în familia Realitatea
Publicat14 aug. 2026, 17:52
Actualizat14 aug. 2026, 18:53
SursăRealitatea PLUS
Familia Realitatea este alături de Anca Alexandrescu. Colega noastră, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, a primit azi o veste sfâșietoare: mama ei a încetat din viață.
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