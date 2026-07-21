Economie· 1 min citire

Întâlnire decisivă la Palatul Cotroceni, pe legea salarizării - SURSE

Nicușor Dan, președintele României

Nicușor Dan, președintele României

Realitatea de Calarasi
Scris deRealitatea de Calarasi
Publicat21 iul. 2026, 10:10
Actualizat21 iul. 2026, 13:12
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Noi discuții la Palatul Cotroceni pe proiectul legii salarizării! Potrivit unor surse, este vorba de o întâlnire tehnică între partidele din fosta coaliție și reprezentanții Administrației Prezidențiale.

Este vorba despre o discuție tehnică la care ar participa, printre alții, fostul ministru PSD al Muncii, Florin Manole și actualul interimar, Dragoș Pîslaru. Din partea administrației prezidențiale este prezent consilierul Radu Burnete, scrie news.ro

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Este vorba despre discuții tehnice privind posibile modificări ce ar putea fi aduse proiectului, în contextul în care marile confederații sindicale și numeroase categorii profesionale au criticat actuala formă.

Potrivit unor estimări, în actuala formulă, legea salarizării ar face ca 60% dintre venituri să scadă sau, cel mult, să rămână la nivelul actual.

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