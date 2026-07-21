Categoriile avantajate de LEGEA SALARIZĂRII. Creșteri de mii de lei

Publicat 21 iul. 2026, 16:49 Sursă Realitatea PLUS

Noua lege a salarizării din sectorul public prevede creșteri importante pentru mai multe funcții de conducere din administrația centrală și instituțiile statului. Potrivit proiectului, unele categorii de demnitari și înalți funcționari ar urma să beneficieze de majorări salariale de până la aproape 7.000 de lei brut lunar.

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