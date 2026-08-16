O nouă alertă la Marea Neagră. Resturi de dronă observate de pe plaja Modern din Constanța VIDEO

Publicat 16 aug. 2026, 10:51 Actualizat 16 aug. 2026, 12:36 Sursă Realitatea.Net

O nouă intervenție de urgență are loc pe litoralul românesc, după ce un cetățean a apelat numărul unic de urgență 112 pentru a semnala prezența unui obiect suspect în Marea Neagră.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre drona costinesti