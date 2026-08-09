Avertisment pentru NATO: Putin ar putea trimite militari fără însemne

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 9 aug. 2026, 14:38

Serviciile de informații americane avertizează că Vladimir Putin ar putea încerca să testeze reacția NATO printr-un atac limitat asupra unui stat membru. Scenariul este considerat încă puțin probabil, însă riscul ar putea crește în următorii ani.

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