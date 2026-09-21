5000 de euro și un dispozitiv de bruiaj, descoperite la locuința și în mașina lui Georgescu din Mogoșoaia, în urma perchezițiilor. Noi informații din anchetă SURSE

Publicat 21 sept. 2026, 13:57 Actualizat 21 sept. 2026, 14:11

Procurorii DIICOT se află de peste șase ore la locuința lui Călin Georgescu din Mogoșoaia, acolo unde au loc percheziții de amploare într-un dosar de înșelăciune cu ramificații internaționale. Surse citate de Realitatea PLUS, susțin că la domiciliul acestuia a fost găsită suma de 5000 de euro. Mașina fostului candidat la alegerile prezidențiale a fost și ea perchiziționată, iar în aceasta s-ar fi aflat un dispozitiv de bruiaj, mai spun sursele citate. Georgescu este acuzat că împreună cu alți doi complici - Ionel Rusen (om de afaceri român) și Massimiliano Arena (cetățean italian) - ar fi constituit un grup infracțional organizat prin care l-au păcălit pe omul de afaceri Răzvan Leusă trimită garanții bancare de peste un milion de euro cu promisiunea că ar putea obține o finanțare de 6 milioane de euro. Acuzațiile din acest dosar, în care ar putea fi audiată și Cristela Georgescu, sunt de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituire a unui grup infracțional organizat.

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