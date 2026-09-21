DIICOT explică dosarul în care este vizat Călin Georgescu: cum ar fi funcționat mecanismul cu finanțări de milioane

Publicat 21 sept. 2026, 11:18 Sursă Realitatea.net

DIICOT a prezentat luni datele esențiale din ancheta privind un presupus mecanism prin care oameni de afaceri ar fi fost induși în eroare cu promisiunea unor finanțări de milioane de euro. În dosarul în care este vizat și Călin Georgescu, prejudiciul reclamat de o persoană vătămată depășește 1,1 milioane de euro.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre perchezitii DIICOTacuzatii calin georgescu