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Alertă hidrologică. Cod galben de viituri şi inundaţii locale în şapte judeţe-HARTĂ
FOTO: Arhivă
Publicat12 aug. 2026, 12:12
Actualizat12 aug. 2026, 12:13
SursăRealitatea.Net
Hidrologii au emis, miercuri, o atenţionare Cod galben de viituri şi posibile inundaţii locale, valabilă de la ora 13.00 până joi dimineaţă, la ora 09.00, și vizează anumite sectoare de râuri din bazinele hidrografice Jiu, Olt, Argeș și Ialomița, aflate pe raza a șapte județe.
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