Un om de afaceri din Călărași, suspectat că ar fi vrut să fure fier vechi din barjele scufundate în Dunăre

Publicat 11 aug. 2026, 10:28 Actualizat 11 aug. 2026, 10:32 Sursă Realitatea.Net

Polițiștii au reținut un om de afaceri din Călărași după ce acesta a fost prins cu barca proprie lângă barjele scufundate în Dunăre de autorități. Bărbatul a respins toate acuzațiile și susține că nu intenționa să fure piese metalice și că se afla acolo doar din curiozitate.

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