Alertă meteo în România: vânt de până la 120 km/h, ploi abundente și ninsori la altitudini mari
Alertă meteo România
ANM a emis două coduri galbene de vânt în România. Rafalele ajung la 120 km/h, iar meteorologii anunță ploi și ninsori la munte.
România se confruntă cu un nou episod de vreme instabilă. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni, 16 noiembrie, două avertizări Cod galben de vânt puternic, precum și o informare meteorologică valabilă până miercuri seară. Meteorologii anunță rafale care pot ajunge la 120 km/h în zonele montane, precipitații însemnate cantitativ și ninsori la altitudini mari.
Potrivit prognozei ANM, fenomenele meteorologice vor afecta mai multe regiuni ale țării, iar condițiile meteo se vor menține nefavorabile în următoarele trei zile.
ANM a emis o informare meteo de vreme rea. Cât durează avertizarea
Informarea meteorologică este valabilă în intervalul 16 noiembrie, ora 10:00 – 18 noiembrie, ora 20:00.
În această perioadă sunt prognozate intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ, dar și ninsori la munte, unde se va depune un nou strat de zăpadă.
Luni, 16 noiembrie, vântul va sufla cu putere în sudul Banatului, local în Moldova și Dobrogea, precum și în zonele montane.
Marți și miercuri, 17 și 18 noiembrie, intensificările vor fi resimțite mai ales în vestul și sud-estul țării, dar și în regiunile montane. Viteza vântului va ajunge, în general, la 40-50 km/h, în timp ce la altitudini mari rafalele pot atinge 70-90 km/h.
Primul Cod galben de vânt vizează județul Caraș-Severin
Prima atenționare Cod galben emisă de meteorologi este valabilă luni, 16 noiembrie, în intervalul 10:00-20:00, și vizează județul Caraș-Severin.
În zonele afectate, vântul va avea intensificări temporare, iar rafalele vor atinge viteze de 50-70 km/h.
Situația va fi și mai dificilă în zona montană a județului, unde viteza rafalelor poate ajunge la 70-90 km/h.
Cod galben la munte: rafale de până la 120 km/h
O a doua avertizare Cod galben de vânt puternic va intra în vigoare marți, 17 noiembrie, la ora 06:00, și va rămâne valabilă până miercuri, 18 noiembrie, la ora 10:00.
Atenționarea vizează zonele montane, unde sunt prognozate intensificări importante ale vântului. Rafalele vor avea viteze de 70-90 km/h, iar la altitudini mari pot ajunge chiar la 90-120 km/h.
Condițiile meteorologice pot deveni dificile în zonele montane, în special pentru persoanele care desfășoară activități în aer liber sau intenționează să călătorească în aceste regiuni.
Ploi de până la 50 de litri pe metru pătrat și ninsori la altitudini mari
Pe lângă avertizările de vânt, meteorologii anunță precipitații moderate cantitativ în sud-vestul, vestul și nord-vestul României, precum și în zonele montane.
Cantitățile de apă vor ajunge local la 20-50 de litri pe metrul pătrat, ceea ce poate crea condiții dificile în regiunile afectate de precipitații.
La munte, vremea va aduce și ninsori. Luni și în prima parte a zilei de marți, în Carpații Meridionali și în nordul Carpaților Orientali, la altitudini de peste 1.700 de metri, vor predomina precipitațiile sub formă de ninsoare.
Meteorologii estimează că se va depune un nou strat de zăpadă, cu o grosime de aproximativ cinci centimetri.
ANM precizează că avertizările meteorologice pot fi actualizate în funcție de evoluția fenomenelor și de intensitatea acestora.
Românii sunt sfătuiți să urmărească mesajele oficiale ale meteorologilor și să manifeste prudență în zonele în care sunt prognozate intensificări puternice ale vântului și precipitații.
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