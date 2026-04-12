Blocaj în negocierile cu Iranul: JD Vance spune că Teheranul a refuzat compromisurile propuse de SUA

Negocierile directe dintre United States și Iran, desfășurate la Islamabad, s-au încheiat fără un acord, după mai bine de 20 de ore de discuții intense.

Vicepreședintele american JD Vance a confirmat eșecul negocierilor și a transmis un mesaj dur la adresa Teheranului.

„Vestea proastă este că nu am ajuns la un acord. Şi cred că aceasta este o veste proastă pentru Iran mult mai mult decât este o veste proastă pentru Statele Unite ale Americii. Aşadar, ne întoarcem în Statele Unite fără să fi ajuns la un acord”, a declarat oficialul american.

JD Vance a subliniat că delegația SUA a venit la negocieri cu o abordare deschisă și concesii importante, însă partea iraniană nu a fost dispusă să accepte condițiile propuse.

„Am fost destul de concilianţi. Preşedintele ne-a spus: «Trebuie să veniţi aici cu bună-credinţă şi să depuneţi toate eforturile pentru a ajunge la un acord». Am făcut asta şi, din păcate, nu am reuşit să înregistrăm niciun progres”, a precizat el.

Potrivit oficialului american, principalul punct de blocaj rămâne programul nuclear al Iranului, pe care Teheranul refuză să îl abandoneze.

Eșecul discuțiilor de la Islamabad complică și mai mult situația din regiune, într-un moment în care tensiunile dintre cele două state sunt deja la un nivel critic.