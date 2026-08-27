Blocaj pe Dunăre: 50 de nave așteaptă să intre prin Sulina. România și Ucraina caută soluții pentru fluidizarea traficului

Publicat 27 aug. 2026, 11:33 Sursă Realitatea.Net

Aproximativ 50 de nave așteaptă joi să primească acces pe Dunăre, prin brațul Sulina, traficul fiind îngreunat de procedurile de control la intrarea în spațiul Schengen. O delegație formată din reprezentanți ai Ministerului Transporturilor, Administrației Fluviale „Dunărea de Jos” și Comisiei Europene s-a deplasat la Reni, în Ucraina, pentru a discuta cu autoritățile din țara vecină despre simplificarea procedurilor și fluidizarea traficului.

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