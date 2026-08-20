Turnee internaționale de tenis feminin, la Brașov

Țiriac Foundation Trophy și Brașov Open fac parte din circuitul ITF World Tennis Tour
Brașovul va găzdui, timp de 14 zile, două turnee internaționale de tenis feminin, pe terenurile Bazei Sportive Olimpia.
Țiriac Foundation Trophy și Brașov Open fac parte din circuitul ITF World Tennis Tour și sunt dotate fiecare cu premii totale de 15.000 de dolari. Țiriac Foundation Trophy, organizat de Asociația Clubul Sportiv Junior Pro Tenis Brașov, se va desfășura în perioada 23-30 august. La calificările probei de simplu sunt înscrise 64 de jucătoare din 17 țări, dintre care 32 vor accede pe tabloul principal.
Proba de dublu va reuni 16 echipe. Printre participante se află și româncele Maria Sara Popa, locul 434 WTA, Ilinca Dalina Amariei, locul 541 WTA, și Bianca Bărbulescu, locul 587 WTA. Calificările încep duminică, 23 august, de la ora 10:00, iar semifinalele și finalele sunt programate pe 29 și 30 august. Câștigătoarea turneului va primi, pe lângă premiul în bani, 15 puncte WTA.
Imediat după încheierea competiției va începe Brașov Open, turneu WTT W15 organizat de Federația Română de Tenis. Acesta se va desfășura între 30 august și 6 septembrie și va reuni, la rândul său, jucătoare din circuitul profesionist ITF. Competiția va avea același format, cu 64 de sportive în calificări, 32 pe tabloul principal și 16 echipe înscrise la dublu.
Câștigătoarea va primi 15 puncte în clasamentul WTA.