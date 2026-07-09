CNAIR explică de ce a închis traficul pe A10 Sebeș-Turda: risc de prăbușire și pericol de impact frontal

Publicat 9 iul. 2026, 12:45 Sursă realitatea.net

CNAIR a decis închiderea temporară a Căii 1 de pe Autostrada A10 Sebeș-Turda, la kilometrul 66+300, după apariția unei surpări de teren care afectează siguranța circulației. Traficul a fost deviat pe DN1, iar varianta circulației în ambele sensuri pe Calea 2 a fost respinsă de specialiști din motive de siguranță.

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