Actualitate· 1 min citire

Coșmar în Iași! O femeie chemată la curățenie susține că a fost bătută, sechestrată și violată

Poliție

Poliție

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 7 iul. 2026, 17:57

Un bărbat din județul Iași este cercetat după ce o femeie de 41 de ani l-a acuzat că a agresat-o, a lipsit-o de libertate și a abuzat-o sexual. Victima a reușit să fugă din locuință și a alertat autoritățile, iar ulterior a obținut în instanță un ordin de protecție valabil pentru următoarele 12 luni.

Femeia venise să îl ajute la curățenie

Potrivit informațiilor din anchetă, femeia, din orașul Podu Iloaiei, a mers în locuința unui bărbat de 55 de ani pentru a-l ajuta la curățenie.

La un moment dat, acesta și-ar fi chemat doi prieteni și i-ar fi cerut femeii să le pregătească o cafea. Conform anchetatorilor, bărbatul s-ar fi enervat după ce unul dintre invitați a fost servit înaintea lui. De aici, conflictul ar fi degenerat rapid.

Victima a reușit să scape și a sunat la 112

După plecarea celor doi musafiri, femeia susține că a fost agresată fizic, sechestrată și abuzată de proprietarul locuinței.

A doua zi, aceasta a reușit să fugă și a apelat imediat numărul de urgență 112. Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, iar în urma cercetărilor bărbatul a fost reținut.

Vecinii vorbesc despre un comportament violent

Oamenii care locuiesc în apropierea suspectului susțin că acesta ar fi avut în repetate rânduri un comportament agresiv în ultimii ani.

Între timp, victima a obținut în instanță un ordin de protecție pentru o perioadă de 12 luni, iar ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au petrecut faptele.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

politiefemeiesechestru

Urmărește știrile Realitatea de Calarasi și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe