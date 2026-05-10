Dan Dungaciu (prim-vicepreședinte AUR): „10 mai – Ziua României Moderne și a părinților fondatori”

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, își exprimă aprecierea față de discursul susținut de prințul Nicolae cu ocazia Zilei Independenței Naționale a României. Liderul AUR subliniază propunerea principelui ca ziua de 10 mai să devină un reper pentru identitatea romanescă, recunoscută într-un mod plenar..

Dan Dungaciu susține propunerea de proiect a principelui Nicolae ca sărbătoarea zilei de 10 mai să fie restituită românilor. AUR își exprimă voința de a sprijini o astfel de inițiativă alături de toate forțele politice din Parlamentul Românei.

„În actualul tumult și în actualele crize politice, așezate peste o criză mai veche, economică, socială și chiar identitară a românilor, asistăm la un aparent surprinzător. Prințul Nicolae intră în scenă și își asumă, cu ocazia Zilei de 10 Mai, un discurs așa cum nu l-a mai făcut niciodată. Un discurs de 10 Mai, o zi care i-a forjat destinul, trecutul, prezentul și, evident, viitorul.

Ziua de 10 Mai, pe care însă ne-o propune într-o altă formă și formulare: 10 Mai să devină ziua-reper în care identitatea românească să fie recunoscută în mod plenar, o zi națională de care românii au nevoie și care să fie pivotul în jurul căruia să fie construite sau reconstruite proiectele politice, sociale și culturale ale românilor.

Nu este vorba de politică aici. Este vorba de ceea ce fundamentează politica. În vremuri de criză trebuie să te întorci la ceea ce ai mai adânc. În vremuri de criză trebuie să te raportezi la lucrurile care îți pot da energia care să te ajute să ieși din acea criză. În vremuri de criză ne cunoaștem între noi și, dacă avem forță, ne punem laolaltă pentru a depăși orice vicisitudine.

Asta este ideea de 10 Mai pentru Prințul Nicolae: „Ziua României moderne”, o zi în care identitatea românească și România modernă să se recunoască plenar, o zi care să-și asume toate victoriile legate nu doar de ziua de 10 Mai, ci de tot ce s-a întâmplat înainte și după.

Intrarea în modernitatea României, puterea României de a arde etapele și de a ieși dintr-o situație socio-economică în care ajunsese fără voia ei, o intrare debordantă a României în modernitate, un succes indiscutabil al proiectului românesc de atunci, un succes care trebuie să ne inspire și astăzi.

Ziua de 10 Mai trebuie să devină un moment în care românii, privindu-și antecesorii, privindu-și părinții fondatori, să se energizeze în această întâlnire istorică. De 10 Mai, oamenii trebuie să sărbătorească eroii și strămoșii, fără o intruziune virulentă și violentă a clasei politice sau a organizațiilor instituționale de stat, după care să sărbătorească în tihnă, simțind, cântând și mâncând românește, dacă vreți, într-un 10 Mai care are o încărcătură inclusiv din acest punct de vedere.

Sărbătoarea de 10 Mai trebuie restituită românilor

Cum se face tehnic asta? Prințul Nicolae ne propune, dincolo de un diagnostic și de un remediu, un proiect. Un proiect care să nu fie politic, dar este conștient și Majestatea Sa că este vorba de instrumentalizarea politică în sensul tehnicalității acestui proces. Tehnic vorbind, procesul poate să capete corp doar dacă este asumat politic, pentru că doar partidele politice îl pot duce în Parlament și îl pot consacra ca o zi națională a românilor, o altă zi națională a românilor, o sărbătoare a României moderne, a dezvoltării, prosperității și prezenței României în lume, deopotrivă cu sărbătoarea părinților fondatori ai României.

Ca să ajungă proiect, ca să fie votat, trebuie să ajungă în Parlament, iar partidele trebuie să și-l asume. Noi, cei de la Alianța pentru Unirea Românilor – AUR, ni-l asumăm necondiționat. Dar, pentru a nu deveni un proiect politic, așa cum sună mesajul original al Prințului Nicolae, ne asumăm ca acest proiect să fie depus în Parlament de cât mai multe partide, de toate, dacă se poate.

Nu ne grăbim să-l ducem în Parlament fără consultări, pentru că spiritul Pactului de la Snagov, apropo de identitatea și istoria românească, trebuie să prevaleze. Suntem deschiși să discutăm cu toate partidele, suntem deschiși să ne punem la aceeași masă în numele a ceva ce este dincolo de orice criză politică: identitatea românească și proiectul românesc.

Faptul că Prințul Nicolae ne propune asta arată două lucruri esențiale. În primul rând, că reperele majore, reperele identitare, sunt atât de profunde încât ies la suprafață în orice criză politică. Și, în al doilea rând, că Prințul Nicolae are probabil un tip de viziune care multor politicieni le lipsește în asemenea momente.

Suntem gata să discutăm cu partidele, suntem gata să depunem împreună acest proiect. Este vorba despre România de ieri, despre România de azi și despre România de mâine.

10 Mai trebuie să devină o dată în care, în fiecare an, așa cum se întâmplă și la celelalte două sărbători naționale, Mica Unire, așa-zis „mică”, dar care a fost o unire uriașă, și Marea Unire de la 1 Decembrie, să îi ajute pe români să-și regăsească energiile. Doar prin regăsirea acestor energii se va fi capabili să depășim crizele de azi și, Doamne ferește, pe cele de mâine.

10 Mai devine astăzi un reper, pivotul în jurul căruia proiectul identitar se poate reconstrui și reconfigura mai profund. Dar 10 Mai 2026 devine și momentul în care Prințul Nicolae reintră în spațiul public cu anvergură și cu o determinare pe care nu le-a mai avut până acum”, a declarat prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu