De ce Putin refuză pacea în Ucraina. Scenariul care i-ar amenința puterea și chiar viața

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 31 aug. 2026, 15:43

Vladimir Putin nu ar fi dispus să încheie războiul din Ucraina fără obținerea unor câștiguri teritoriale importante, iar o analiză susține că liderul de la Kremlin se teme de consecințele politice ale unui eșec.

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