Dosarele despre OZN-uri, pe masa Casei Albe. Trump vrea transparență, specialiștii cer prudență

Interesul publicului față de posibila existență a vieții extraterestre continuă să alimenteze teorii, filme și dezbateri globale. De această dată, subiectul revine în prim-plan după ce președintele american Donald Trump a cerut desecretizarea documentelor guvernamentale legate de OZN-uri și fenomene aeriene neidentificate, relatează CBS News.

Trump a solicitat oficial ca instituțiile federale să înceapă procesul de identificare și publicare a tuturor informațiilor disponibile despre presupuse apariții inexplicabile, inclusiv cele asociate cu posibile forme de viață extraterestră.

Într-un mesaj postat pe rețelele sociale, liderul de la Casa Albă a cerut ca secretarul Apărării, Pete Hegseth, alături de alți șefi de agenții, să se implice în desecretizarea acestor documente.

„Este vorba despre informații extrem de complexe, dar și extrem de interesante pentru public”, a transmis Trump.

Inițiativa vine în contextul unor declarații mai vechi ale fostului președinte Barack Obama, care afirmase într-un podcast că nu a văzut dovezi privind extratereștrii în timpul mandatului său, dar că, din punct de vedere statistic, universul este suficient de vast pentru a permite existența vieții în alte zone.

Ulterior, Obama a precizat că afirmația sa nu se baza pe informații clasificate, ci pe raționamente științifice. Trump, însă, a sugerat că fostul lider ar fi putut avea acces la date confidențiale.

Președintele american a declarat și el că nu este convins de existența extratereștrilor, dar consideră că publicul are dreptul să afle ce informații deține guvernul.

Odată cu eventualele desecretizări, cetățenii din Statele Unite ale Americii ar putea afla mai multe despre incidentele investigate de armată și agențiile de securitate. Printre acestea se numără și un videoclip publicat anul trecut, care arată o rachetă americană aparent ricoșând dintr-un obiect luminos neidentificat.

Cu toate acestea, experții avertizează că documentele ar putea să nu conțină revelații spectaculoase. Majoritatea fenomenelor investigate au explicații tehnice, meteorologice sau militare, iar lipsa unor concluzii clare nu înseamnă automat prezența unor entități extraterestre.

Specialiștii susțin că desecretizarea este un pas important pentru transparență, dar îi îndeamnă pe cetățeni să își tempereze așteptările și să privească informațiile cu spirit critic.