Emmanuel Macron, mesaj după triumful PSG în Liga Campionilor: „O nouă stea strălucește deasupra Parisului”

Victoria lui Paris Saint-Germain în finala Ligii Campionilor a fost celebrată și de Emmanuel Macron, care a urmărit meciul din tribune și a transmis un mesaj de felicitare imediat după fluierul final.

Președintele Franței a salutat performanța echipei pregătite de Luis Enrique, publicând un mesaj pe rețeaua X: „O nouă stea strălucește deasupra Parisului! Felicitări echipei PSG, care face întreaga Europă să viseze. Franța este mândră”.

Succesul de la Budapesta confirmă dominația europeană a formației pariziene, care și-a păstrat trofeul UEFA Champions League și își consolidează statutul de una dintre cele mai puternice echipe de pe continent.

Pe lângă gloria sportivă, performanța le-a adus parizienilor și recompense financiare importante. Clubul a încasat un bonus consistent din partea UEFA pentru câștigarea competiției, iar președintele Nasser Al-Khelaifi a decis să își premieze jucătorii pentru noul succes european.

Pentru PSG, triumful reprezintă încă o pagină importantă din istoria clubului, într-un sezon în care formația franceză și-a confirmat ambițiile și valoarea la cel mai înalt nivel al fotbalului european.