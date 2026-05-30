George Simion, mesaj de forță de la Cluj: Apărăm lumea liberă din inima Europei

Publicat 30 mai 2026, 12:46 Sursă Realitatea PLUS

Prezent la Forumul Economic de la Cluj, liderul AUR, George Simion, a transmis un mesaj despre apărarea lumii libere și viitorului Europei. În calitate de vicepreședinte al partidului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni, ECR, Simion susține că relația cu Statele Unite trebuie consolidată și avertizează că tot mai mulți europeni consideră că administrația de la Bruxelles îndreaptă Uniunea Europeană într-o direcție greșită. Liderul AUR a vorbit și despre incidentul din Galați.

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