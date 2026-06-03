Omagiu pentru Mircea Lucescu: numele marelui antrenor, pe noua aeronavă TAROM

Compania TAROM a semnat un protocol prin care cea mai nouă aeronavă din flota sa, un Boeing 737 MAX, va purta numele antrenorului Mircea Lucescu, una dintre cele mai importante figuri ale fotbalului românesc și european.

Aeronava, considerată cea mai performantă din dotarea companiei, va fi asociată numelui tehnicianului care a câștigat titluri naționale în România, Turcia și Ucraina și a reușit performanțe notabile în competițiile europene. Documentul a fost semnat de familia Lucescu, Elena și Răzvan Lucescu, împreună cu directorul general al TAROM.

Răzvan Lucescu a transmis că familia primește acest gest cu emoție și recunoștință, subliniind că numele tatălui său este onorat într-un mod special prin asocierea cu o aeronavă modernă.

„Tatăl meu a dedicat o viață întreagă fotbalului românesc și european. Faptul că numele lui va fi purtat de o aeronavă TAROM este un omagiu pe care familia noastră îl primește cu emoție și recunoștință”, a transmis acesta.

Oficialii companiei au precizat că alegerea numelui Mircea Lucescu reflectă respectul pentru valorile performanței, disciplinei și perseverenței, asociate atât sportului de performanță, cât și identității TAROM.

Aceasta nu este prima inițiativă de acest fel a companiei, după ce o altă aeronavă din flotă a primit numele Nadia Comăneci, într-un demers similar de omagiere a marilor sportivi români.