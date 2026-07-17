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Actualitate· 1 min citire
Noi bombardamente în Ucraina. Rusia a atacat orașul Sumî cu cinci bombe ghidate
FOTO: News.ro
Publicat17 iul. 2026, 09:00
SursăRealitatea.Net
Forțele ruse au lansat vineri dimineață un nou atac asupra orașului ucrainean Sumî. Cinci bombe aeriene ghidate au lovit mai multe zone, avariind infrastructura civilă și determinând intervenția echipelor de salvare în zonele afectate.
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