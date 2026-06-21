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Actualitate· 1 min citire
Patru persoane reținute la Călărași pentru folosirea propriilor copii în scop de cerșetorie
Poliția
Patru persoane au fost reținute de polițiștii din Călărași într-un dosar penal care vizează folosirea de minori în scop de cerșetorie. Acțiunea a avut loc în urma a trei percheziții domiciliare desfășurate pe 19 iunie, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Călărași.
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