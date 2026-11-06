Călărași se pregătește pentru iarnă! Măsuri pentru sezonul rece stabilite de autorități
Pregătiri pentru iarnă
Autoritățile din Călărași au stabilit măsurile pentru iarna 2026–2027. Drumarii, Poliția Rutieră și pompierii pregătesc intervențiile pentru sezonul rece.
Autoritățile din județul Călărași au început pregătirile pentru sezonul rece 2026–2027. Drumarii, reprezentanții Poliției Rutiere și pompierii au participat la o întâlnire organizată la Prefectură, unde au fost analizate măsurile necesare pentru menținerea circulației în siguranță și intervenția rapidă în cazul ninsorilor, viscolului sau poleiului.
Pregătirile pentru iarnă au intrat în atenția instituțiilor responsabile din județul Călărași. Reprezentanții administrației drumurilor, ai structurilor de ordine publică și ai serviciilor de urgență s-au reunit în cadrul unei ședințe a Colegiului Prefectural, pentru a analiza modul în care vor fi gestionate problemele provocate de condițiile meteorologice dificile.
Întâlnirea a avut loc joi, 29 octombrie 2026, sub coordonarea prefectului Valentin Deculescu. Principalul obiectiv a fost stabilirea cadrului de colaborare între instituțiile care trebuie să asigure deszăpezirea, siguranța rutieră și intervențiile în situații de urgență.
Cine se ocupă de pregătirea drumurilor din Călărași pentru iarnă
La discuții au participat reprezentanți ai societății Drumuri și Poduri SA Călărași, ai Secției de Drumuri Naționale Călărași, precum și ai structurilor care administrează sectoarele de autostrăzi București și Constanța.
Au fost prezenți și reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Călărași – Serviciul Rutier, alături de cei ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Barbu Știrbei”.
Fiecare instituție a prezentat măsurile avute în vedere pentru perioada rece și modul în care va contribui la gestionarea situațiilor provocate de vremea nefavorabilă.
Colaborarea dintre aceste structuri este esențială mai ales în perioadele cu ninsori abundente, polei sau viscol, când circulația poate deveni dificilă, iar intervențiile trebuie coordonate rapid.
Deszăpezirea și siguranța șoferilor, priorități pentru sezonul rece
Una dintre principalele preocupări ale autorităților este menținerea drumurilor naționale, județene și a sectoarelor de autostradă în condiții corespunzătoare de circulație.
Intervențiile trebuie să permită îndepărtarea zăpezii, combaterea poleiului și reducerea riscului de blocaje rutiere.
Poliția Rutieră are, la rândul său, un rol important în supravegherea traficului și prevenirea accidentelor care pot apărea în condiții de vizibilitate redusă sau pe carosabil alunecos.
În același timp, pompierii și echipele ISU trebuie să fie pregătite să intervină în cazul accidentelor, al persoanelor blocate în trafic sau al altor situații de urgență generate de fenomenele meteorologice extreme.
Prefectura Călărași: intervențiile rapide și coordonarea instituțiilor sunt esențiale
Potrivit informațiilor transmise de Instituția Prefectului – Județul Călărași, protejarea populației și menținerea circulației în condiții de siguranță reprezintă principalele obiective pentru perioada următoare.
Autoritățile au subliniat importanța unei colaborări eficiente între toate structurile implicate, astfel încât eventualele probleme să fie identificate și rezolvate cât mai repede.
Deocamdată, în informarea publică nu au fost prezentate cifre concrete privind numărul utilajelor de deszăpezire disponibile, cantitățile de sare și materiale antiderapante sau efectivele care vor fi mobilizate.
Aceste detalii sunt importante pentru evaluarea capacității reale de intervenție în cazul unui episod sever de iarnă.
Ce trebuie să știe șoferii din județul Călărași înainte de venirea iernii
Pe lângă pregătirile instituționale, conducătorii auto trebuie să acorde o atenție sporită stării tehnice a mașinilor și condițiilor de drum.
Polițiștii recomandă adaptarea vitezei la starea carosabilului, păstrarea unei distanțe suficiente față de celelalte vehicule și evitarea manevrelor riscante în condiții de vizibilitate redusă.
Totodată, șoferii trebuie să își echipeze corespunzător autovehiculele pentru sezonul rece și să urmărească informările oficiale privind eventualele restricții de circulație.
Pregătirile autorităților din Călărași au început, însă eficiența măsurilor va fi verificată odată cu apariția primelor episoade serioase de ninsoare și viscol. Pentru locuitorii județului, obiectivul este ca drumurile să rămână practicabile, iar intervențiile să se desfășoare fără întârzieri.
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