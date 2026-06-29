Actualitate· 1 min citire

Realitatea PLUS: „Acuzațiile lui Călin Georgescu la adresa postului și a telespectatorilor sunt inacceptabile”

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Realitatea de Calarasi
Scris de Realitatea de Calarasi Publicat: 29 iun. 2026, 07:11

Realitatea PLUS a fost și va rămâne televiziunea care oferă dreptul la exprimare tuturor vocilor importante din spațiul public. Am făcut acest lucru și în cazul domnului Călin Georgescu, fără condiționari și fără compromisuri, din respect pentru dreptul publicului de a fi informat.

După declarațiile făcute aseară de domnul Georgescu la adresa Realitatea PLUS și a telespectatorilor noștri, considerăm că a fost depășită o limită. Cu atât mai mult cu cât domnia sa a afirmat că prezența și mesajele sale au fost difuzate de această televiziune doar pentru rating.

Dacă singurul nostru obiectiv ar fi fost audiența, am putea continua în aceeași manieră. Însă, pentru noi, respectul față de telespectatori și față de propria credibilitate este mai important decât orice punct de rating.

Din acest motiv, până în momentul în care domnul Călin Georgescu își va cere scuze public atât Realității PLUS, cât si telespectatorilor care urmăresc această televiziune, ne rezervăm dreptul de a nu mai participa și de a nu mai transmite evenimente dedicate exclusiv domniei sale.

Ne asumăm această decizie chiar dacă ea poate însemna pierderea unei părți din audiența pe care am fi câștigat-o prin reflectarea activității sale.

Realitatea PLUS își respectă telespectatorii. Iar acest respect este mai important decât orice audiență.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

calin georgescucalin georgescu acum

Urmărește știrile Realitatea de Calarasi și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe