Risc nuclear major: Ucraina solicită încetarea imediată a acțiunilor militare din apropierea instalațiilor nucleare
Centrala de la Cernobîl
Ucraina a cerut încetarea imediată a tuturor operațiunilor militare din apropierea instalațiilor nucleare, avertizând că luptele din aceste zone cresc riscul unui dezastru nuclear, potrivit Ukrinform. Avertismentul vine de la vice-ministrul ucrainean al Afacerilor Externe, Oleksandr Mişcenko, declarațiile fiind făcute în cadrul unui eveniment organizat la sediul ONU, dedicat siguranţei nucleare şi celei de-a 40-a aniversări a dezastrului de la Cernobîl.
Cu acest prilej, oficialul de la Kiev a subliniat că războiul criminal al Rusiei împotriva Ucrainei prezintă provocări fără precedent pentru siguranţa nucleară, în special din cauza incidentelor din zona Cernobîl, precum şi a ameninţărilor la adresa centralei nucleare de la Zaporijia. El a amintit de atacul ţintit al unei drone ruse asupra centralei nucleare de la Cernobîl, care a avariat noul înveliş de protecţie.
„Toate acţiunile militare din apropierea instalaţiilor nucleare trebuie oprite imediat. Orice deteriorare a acestor instalaţii ar putea anula decenii de eforturi internaţionale în domeniul siguranţei nucleare”, a afirmat Mişcenko. Acesta a subliniat, totodată, că răspândirea riscurilor de radiaţii nu cunoaşte graniţe, iar consecinţele accidentelor reprezintă o responsabilitate comună a comunităţii internaţionale.
El a afirmat că Cernobîl a pus bazele dezvoltării unor mecanisme internaţionale esenţiale în domeniul siguranţei nucleare, inclusiv un sistem de avertizare timpurie în caz de accidente şi o cooperare consolidată cu AIEA.
Citește și:
- 15:50 - Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 10:33 - „Se văd din satelit”: Buzoianu denunță afacerile ilegale cu balast din Olt
- 10:06 - Plan Roșu activat după un accident cu 13 persoane implicate în Maramureș
- 09:41 - Semnal de alarmă în aviație: Wizz Air anunță ce urmează pentru sezonul estival
