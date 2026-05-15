S-a terminat războiul pentru Babele și Sfinxul. După 25 de ani de procese, instanța a decis cărui județ aparțin monumentele din Bucegi

După un sfert de secol de dispute, procese și revendicări între două județe, instanța a pronunțat decizia definitivă privind apartenența administrativă a unora dintre cele mai cunoscute monumente naturale din România. Babele și Sfinxul rămân în județul Dâmbovița, iar litigiul cu Prahova a fost închis definitiv.

Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, care a salutat hotărârea instanței și a susținut că „s-a făcut dreptate”.

Instanța a pus capăt unui conflict început acum 25 de ani

Disputa privind zona Babele – Sfinxul durează încă din perioada 1999-2000, atunci când autoritățile din Bușteni au început procedurile de intabulare pentru cele două monumente naturale.

Demersul a fost contestat de județul Dâmbovița, iar în 2001 Consiliul Județean Dâmbovița a deschis primul proces împotriva autorităților din Prahova.

Conflictul juridic a continuat ani la rând și s-a concentrat asupra delimitării administrativ-teritoriale dintre comuna Moroeni din județul Dâmbovița și orașul Bușteni din Prahova.

Vineri, după ultima decizie pronunțată de Curtea de Apel Ploiești, disputa a fost închisă definitiv.

Corneliu Ștefan: „Babele și Sfinxul rămân acolo unde le este locul”

Președintele CJ Dâmbovița a reacționat imediat după verdictul instanței și a transmis că hotărârea confirmă ceea ce locuitorii județului au susținut de ani întregi.

„Recursul formulat în procesul privind apartenența administrativ-teritorială a zonei Babele–Sfinxul a fost respins. Decizia închide un litigiu de durată și confirmă ceea ce dâmbovițenii au știut mereu: aceste simboluri ale Bucegilor fac parte din identitatea județului Dâmbovița.

Instanțele au stabilit definitiv că terenul de 4 hectare și monumentele naturale Babele și Sfinxul se află pe raza administrativ-teritorială a comunei Moroeni, județul Dâmbovița, iar pretențiile formulate de UAT Bușteni au fost respinse”, a scris Corneliu Ștefan pe Facebook.

Șeful administrației județene a spus că verdictul nu reprezintă doar o victorie juridică, ci și una simbolică.

„Această decizie nu este doar una juridică. Este o confirmare a adevărului, a istoriei și a apartenenței firești a acestor simboluri la județul Dâmbovița.

Le mulțumesc tuturor celor care au susținut această cauză cu seriozitate și profesionalism: echipelor juridice, instituțiilor implicate și tuturor dâmbovițenilor care au crezut în acest drept legitim”, a declarat acesta.

Cum s-a desfășurat procesul pentru Babele și Sfinxul

Autoritățile din Dâmbovița au prezentat și cronologia proceselor care au durat peste două decenii.

În 2015 a fost deschis un nou dosar privind delimitarea administrativă dintre Moroeni și Bușteni.

În 2021, Tribunalul Vâlcea a decis că Babele, Sfinxul și terenul aferent aparțin administrativ comunei Moroeni, județul Dâmbovița.

Un an mai târziu, Curtea de Apel Pitești a confirmat hotărârea și a respins recursul formulat în cauză.

Procesul a continuat și anul trecut, când Tribunalul Dâmbovița a respins cererile formulate de autoritățile din Bușteni privind anularea delimitării teritoriale și revendicarea proprietății asupra zonei.

Acum, în 2026, Curtea de Apel Ploiești a respins definitiv recursul și a menținut hotărârea Tribunalului Dâmbovița.

Ce urmează pentru zona Peștera – Padina

După închiderea litigiului, Consiliul Județean Dâmbovița susține că va continua investițiile în dezvoltarea zonei montane Peștera – Padina.

Potrivit lui Corneliu Ștefan, autoritățile vor să dezvolte infrastructura turistică și serviciile din zonă, dar și să protejeze patrimoniul natural din Munții Bucegi.

„Această comoară naturală trebuie valorificată cu grijă, respect și dragoste pentru Dâmbovița”, a transmis președintele CJ Dâmbovița.