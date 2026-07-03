Sorana Cîrstea, optimistă înaintea duelului cu Linda Noskova de la Wimbledon

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 3 iul. 2026, 18:07

Sorana Cîrstea s-a calificat în turul al treilea la Wimbledon, după victoria în două seturi, 6-3, 6-4, în fața australiencei Kimberly Birrell. Românca o va întâlni în următoarea rundă pe cehoaica Linda Noskova, adversară pe care a înfruntat-o deja de patru ori în acest an.

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