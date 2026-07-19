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Actualitate· 1 min citire
Spectatori răniți de grindină la concertul lui Bad Bunny din Milano
Bad Bunny
Concertul susținut de cântărețul portorican Bad Bunny la Milano a fost întrerupt sâmbătă seara, după ce o furtună violentă cu grindină a obligat aproximativ 80.000 de spectatori să evacueze stadionul San Siro.
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