Sute de zboruri ar putea fi anulate. Europa riscă o penurie ”sistemică” de combustibil pentru avioane în următoarele săptămâni

Industria aviatică din Europa ar putea intra, în următoarele săptămâni, într-o criză de combustibil pentru avioane cu impact sistemic, în cazul în care blocada din Strâmtoarea Ormuz persistă. Specialiştii citaţi de CNBC avertizează că o astfel de situaţie ar putea duce la anularea a sute de zboruri.

Claudio Galimberti, economist-şef la Rystad Energy, a explicat pentru CNBC că evoluţia companiilor aeriene depinde în mare măsură de volumul de petrol care va continua să tranziteze strâmtoarea. În opinia sa, în următoarele trei-patru săptămâni situaţia ar putea căpăta un caracter sistemic, ceea ce ar putea determina reduceri semnificative ale zborurilor în Europa, posibil chiar din lunile mai şi iunie.

Traficul prin această rută maritimă esenţială a fost suspendat după ce Iranul a decis închiderea strâmtorii, pe fondul conflictului cu Statele Unite şi Israel, ceea ce a dus la o creştere bruscă a preţurilor petrolului.

După eşecul negocierilor de pace dintre Washington şi Teheran din weekend, Statele Unite au instituit o blocadă navală asupra navelor care tranzitează porturile iraniene din Strâmtoarea Ormuz, cu scopul de a limita exporturile de petrol ale Iranului şi de a intensifica presiunea asupra regimului de la Teheran.

Rico Luman, economist senior la ING, a atras atenţia că există multiple indicii privind o posibilă penurie în săptămânile următoare, în lipsa reluării aprovizionării. El a subliniat că deja unele nave şi-au oprit activitatea, ceea ce indică întreruperea livrărilor din Orientul Mijlociu şi necesitatea identificării unor surse alternative.

ACI Europe, organizaţia care reprezintă aeroporturile din Uniunea Europeană, a avertizat recent că o astfel de penurie ar putea apărea în doar trei săptămâni, afectând sezonul de vârf al călătoriilor şi generând consecinţe economice severe.

Numeroase state europene depind puternic de turismul de vară, iar potrivit ACI Europe, transportul aerian contribuie anual cu aproximativ 851 de miliarde de euro la economia europeană şi susţine circa 14 milioane de locuri de muncă.

Ce spun specialiștii

Specialiştii subliniază că impactul nu este limitat la Europa. Asia, puternic dependentă de livrările de petrol din Orientul Mijlociu, resimte deja efectele. Ţări precum Vietnam şi Thailanda se confruntă cu restricţii în transportul aerian, iar aceste dificultăţi încep să se resimtă şi în Europa.

Conflictul dintre Statele Unite, Israel şi Iran, izbucnit pe 28 februarie, a împins preţul petrolului peste pragul de 100 de dolari pe baril, generând un şoc energetic care afectează puternic companiile aeriene.

Preţul combustibilului pentru avioane a crescut cu 103% într-o singură lună, potrivit Asociaţiei Internaţionale a Transportului Aerian (IATA). În Statele Unite, acesta aproape s-a dublat, urcând de la 2,50 dolari pe galon pe 27 februarie la 4,88 dolari pe galon pe 2 aprilie.

Marţi dimineaţă, contractele futures pentru petrolul West Texas Intermediate cu livrare în mai erau cotate la 92,13 dolari pe baril, în scădere cu 7%, iar petrolul Brent cu livrare în iunie se tranzacţiona la 95,10 dolari pe baril, în declin cu 4,29%.

Conform Rystad Energy, pieţele au mizat iniţial pe o rezolvare rapidă a crizei, însă blocada navală impusă de Statele Unite sugerează că situaţia ar putea persista.

Experţii amintesc că, pe baza experienţelor din conflictele anterioare, după primele opt-nouă săptămâni creşte semnificativ probabilitatea ca un război să se prelungească.

Companiile aeriene au început deja să reacţioneze: unele au anulat zboruri şi şi-au redus estimările de profit. De asemenea, mai mulţi operatori au majorat preţurile biletelor.

Transportatorul Aurigny, din Guernsey, a anunţat reducerea capacităţii pe anumite rute între aprilie şi iunie şi introducerea unei taxe temporare de 2 lire pe bilet. Compania scandinavă SAS a anulat 1.000 de zboruri în aprilie, iar directorul general al Ryanair, Michael O’Leary, a declarat că operatorul ar putea reduce capacitatea şi anula unele curse în sezonul de vară dacă penuria de combustibil continuă.

Directorul general al Wizz Air avertizase încă din martie că profitul net al companiei pentru 2026 ar putea fi diminuat cu aproximativ 50 de milioane de euro.

La rândul său, Corneel Koster, director comercial al Virgin Atlantic, a declarat pentru Financial Times că operatorul va întâmpina dificultăţi în a obţine profit în acest an, chiar şi după introducerea unor suprataxe pentru combustibil.

Acesta a subliniat că, indiferent de evoluţiile din Golf, o parte dintre perturbările de pe piaţa globală a energiei vor continua să se resimtă.