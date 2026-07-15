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Actualitate· 1 min citire
UE și Ucraina bat palma pentru producția de drone. Ursula von der Leyen: „Investim în securitatea Europei”
Ursula von der Leyer, Volodomir Zelenski
Uniunea Europeană și Ucraina au semnat un nou parteneriat strategic care vizează dezvoltarea și producția comună de drone. Anunțul a fost făcut miercuri, la Kiev, de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul summitului Ucraina – Europa de Sud-Est, desfășurat în prezența liderului ucrainean Volodimir Zelenski.
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