Petrolul se scumpește pe fondul incertitudinilor privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz

Cotațiile petrolului au crescut luni dimineață, în contextul incertitudinilor privind redeschiderea rapidă a Strâmtorii Ormuz. Iranul a anunțat că un acord cu Omanul pentru reluarea tranzitului se află în fazele finale, însă Teheranul susține că redeschiderea rutei depinde și de îndeplinirea unor condiții de către Statele Unite.
Cotația petrolului Brent a crescut cu 91 de cenți, respectiv 1,09%, până la 84,46 dolari pe baril. În același timp, petrolul american West Texas Intermediate (WTI) s-a apreciat cu 61 de cenți, sau 0,78%, ajungând la 78,79 dolari pe baril, potrivit Reuters.
Creșterea vine după ce ambele repere petroliere au înregistrat săptămâna trecută scăderi de peste 7%, în urma unor declarații făcute de secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent.
Iranul condiționează redeschiderea Strâmtorii Ormuz
Iranul a anunțat duminică faptul că un acord cu Omanul privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz se află în „etapele finale”. Teheranul a precizat însă că reluarea tranzitului nu este automată și depinde de îndeplinirea unor cerințe suplimentare de către Washington.
Printre condițiile formulate de Iran se numără acordarea de compensații, încetarea amenințărilor americane la adresa Iranului și oprirea agresiunilor împotriva Iranului și a aliaților săi din Liban, Palestina, Yemen și Irak.
Teheranul mai solicită ridicarea blocadei navale și a sancțiunilor impuse Iranului, precum și deblocarea activelor iraniene.
Riscuri suplimentare pentru aprovizionarea cu petrol
Presiunea asupra pieței petroliere a crescut și după un atac asupra unei instalații petroliere din Arabia Saudită.
Gruparea Houthi din Yemen, aliată a Iranului, a afirmat că a lovit duminică rafinăria Jazan a companiei Aramco.
Evoluțiile privind Strâmtoarea Ormuz și atacurile asupra infrastructurii petroliere mențin astfel incertitudinile privind aprovizionarea cu petrol și contribuie la volatilitatea cotațiilor internaționale.
Anterior, secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, declarase că există posibilitatea ca un acord privind deschiderea Strâmtorii și revenirea la o situație mai normală în conflict să fie încheiat „astăzi sau mâine”.