Economie· 2 min citire

Alertă pentru consumatori: Liberalizarea pieței gazelor aduce facturi mai mari. Cum pot evita românii costurile uriașe

Realitatea de Calarasi
Scris deRealitatea de Calarasi
Publicat13 iul. 2026, 10:16
Actualizat13 iul. 2026, 10:18
SursăRealitatea PLUS

Românii s-ar putea confrunta, începând cu această lună, cu unele dintre cele mai mari facturi la gaze din ultimii ani. Schimbarea majoră vine odată cu liberalizarea completă a pieței, moment în care prețul reglementat de stat dispare definitiv. În acest nou context, toți consumatorii casnici sunt obligați să își aleagă o nouă ofertă sau să își renegocieze contractele direct cu furnizorii.

Cei care nu acționează la timp și nu își schimbă contractele după noile reglementări intrate în vigoare la 1 iulie riscă să plătească sume considerabil mai mari. Pentru a evita aceste costuri ridicate, experții din domeniu recomandă ferm identificarea și selectarea unui furnizor cu un tarif avantajos.

Blocaj în comunicare: Mulți români nu au primit noile oferte

Deși modificările legislative au intrat deja în vigoare, realitatea din teren arată un blocaj informațional. Mulți consumatori reclamă faptul că nici măcar nu au primit notificările sau noile propuneri de contracte din partea companiilor de utilități.

Specialiștii avertizează că lipsa de informare și imposibilitatea de a compara ofertele actuale se vor traduce direct în pierderi financiare. Diferențele se vor resimți nu doar în sezonul rece, ci începând chiar din această lună, pe facturile curente.

Diferențe de sute de lei pe factură

Analiza pieței arată o plajă largă de prețuri propuse de companiile de profil. În prezent, ofertele furnizorilor variază între 0,23 lei și 0,41 lei pe kilowatt-oră (kWh).

Deși la nivel de unitate de măsură diferența pare nesemnificativă, specialiștii atrag atenția că, la finalul lunii, impactul asupra bugetului familial va fi major. În funcție de consumul fiecărei gospodării, alegerea unei oferte nepotrivite poate umfla factura cu câteva sute de lei.

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