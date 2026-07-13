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Politica· 2 min citire
Dan Dungaciu:”Nu cred că vom avea un nou guvern în această săptămână. Alegerile anticipate, singura soluție pentru ieșirea din criză”
Publicat13 iul. 2026, 07:39
Actualizat13 iul. 2026, 07:44
SursăRealitatea PLUS
Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, a declarat duminică seară, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că, cel mai probabil, nu vom avea un Guvern nici săptămâna aceasta și a subliniat că tensiunile cresc în fosta coaliție pe măsură ce timpul trece. Mai mult, liderul suveranist a menționat că alegerile anticipate reprezintă singura soluție pentru a ieși din criza politică.
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