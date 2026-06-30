Avertismentul analiștilor: Instabilitatea politică scumpește creditele României, chiar dacă scăpăm de retrogradarea la „junk”

Publicat 30 iun. 2026, 13:10 Sursă Realitatea.Net

Agențiile internaționale de rating încep să își piardă răbdarea în fața tensiunilor de pe scena politică de la București, iar efectele economice riscă să devină critice. Pe data de 26 iunie, gigantul Moody's a transmis o informare oficială direct către investitori, în care ridică semne de întrebare majore cu privire la capacitatea reală a autorităților române de a implementa reformele asumate.

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