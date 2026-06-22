Economie· 2 min citire

Băncile au închis robinetul creditelor. Deși stau pe un munte de lichiditate, dau tot mai puține împrumuturi – record negativ în Europa

Măsuri drastice luate de bănci

Măsuri drastice luate de bănci

Scris deStoica Marian
Publicat22 iun. 2026, 10:32
Sursărealitatea.net

Gradul de intermediere financiară a ajuns la 23,3% la finalul primului trimestru din 2026, cel mai mic din UE, în timp ce raportul credite/depozite a ajuns la 67,49%, conform informațiilor furnizate de Asociatia Română a Băncilor (ARB). Indicatorii de solvabilitate sunt ridicați, semn că lichiditatea este suficientă în sistem. Totuși, datorită condițiilor economice ostile, băncile sunt prudente la capitolul împrumuturi, scrie Economica.net.

”Gradul de intermediere financiară, calculat ca pondere a creditului neguvernamental în PIB, de doar 23,3%, relevă un potențial crescut de dezvoltare a economiei României prin creditare, dar sunt imperioase măsurile de corectare a dezechilibrelor economice și creșterea nivelului educației financiare”, spune Gabriela Folcuț, Director Executiv Asociația Română a Băncilor.

Oficialul ARB arată că reducerea deficitului bugetar și a deficitului de cont curent, a nivelului inflației și a volatilității ratelor dobânzilor, creșterea capacității companiilor pentru accesarea de credite și limitarea economiei informale sunt aspecte relevante pentru consolidarea stabilității macroeconomice și, implicit, creșterea gradului de intermediere financiară.

Pe lângă stabilitatea macroeconomică, este foarte important să se asigure stabilitatea financiară. Abuzurile asupra pieței bancare afectează creșterea intermedierii financiare. România rămâne pe ultimul loc din Uniunea Europeană la capitolul intermediere financiară.

Ponderea activelor sectorului bancar în PIB era de 49,7%, în trimestrul doi din 2025, de peste patru ori mai redusă ca media UE, de 210,4%.

Raportul credite acordate / depozite atrase de la clienţi de 67,49% și indicatorul de solvabilitate de 23,67%, la finele primului trimestru din anul 2026, reflectă capacitatea sistemului bancar de finanțare a economiei României.

”Majorarea nivelului intermedierii financiare asigură dezvoltarea economică și creșterea gradului bunăstării economice individuale la nivelul cetățenilor. Industria bancară este angajată să finanțeze economia României însă este necesară o cooperare strânsă și constructivă cu instituțiile publice și factorii decizionali pentru a atinge obiectivul unei creșteri economice sustenabile și apropiată de nivelul său potential”, spune Gabriela Folcuț.

Sursă: Economica.net

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