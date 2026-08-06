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Economie· 2 min citire
Cât a ajuns să coste o cazare la Cluj-Napoca în weekendul UNTOLD 2026: Prețuri record pe noapte
Festivalul Untold începe astăzi
Publicat6 aug. 2026, 11:18
Sursărealitatea.net
Festivalul UNTOLD transformă, și în acest an, Cluj-Napoca într-unul dintre cele mai căutate orașe din România. Oferta de cazare este aproape epuizată, iar turiștii care nu și-au rezervat din timp o cameră trebuie să scoată din buzunar sume considerabile pentru un sejur de trei nopți.
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