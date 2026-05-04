Cristina Butură (deputat AUR): „Pacienții cu cancer nu pot fi ostaticii incompetenței și birocrației din sistemul de sănătate”

Deputatul AUR Cristina Butură acuză un eșec major al sistemului sanitar, după ce pacienții cu cancer de la Institutul Oncologic București au fost trimiși acasă fără tratament. Parlamentarul denunță lipsa de asumare și cere anchetă imediată, asigurarea tratamentelor și sancționarea celor vinovați.

„Ceea ce se întâmplă la Institutul Oncologic București este o rușine națională și o crimă administrativă la vedere.

Oameni bolnavi de cancer oameni care luptă pentru viața lor au fost trimiși acasă fără tratament. Nu din lipsă de tehnologie, nu din lipsă de medici, ci din lipsă de voință politică și dintr-un sistem care și-a pierdut orice urmă de responsabilitate față de cetățeni.

Și ce vedem în loc de soluții? Un ping-pong rușinos între instituții. Spitalul dă vina pe Casa de Asigurări București. CASMB promite bani „săptămâna viitoare”. CNAS spune că problema nu e finanțarea, ci managementul. Între timp, pacientul moare acasă.

Nu putem accepta ca un bolnav de cancer să aștepte o săptămână fără chimioterapie în timp ce funcționarii își aruncă responsabilitatea unii altora!

Mai mult decât atât, nu putem uita că acest institut a fost zguduit de scandaluri grave ,medicamente luate din spital pentru a fi duse la privat, conform declarațiilor chiar ale fostului ministru al Sănătății. Cine a plătit pentru asta? Nimeni. Iar sistemul a mers mai departe, putred și nereformat.

Cer public:

Anchetă imediată privind gestionarea fondurilor la Institutul Oncologic București;

Asigurarea de urgență a medicamentelor pentru toți pacienții afectați

Tragerea la răspundere a celor vinovați de această criză, fie că sunt manageri de spital, fie că sunt funcționari din Casa de Asigurări.

Un stat care nu-și poate trata bolnavii de cancer nu merită să se numească stat social. Guvernarea actuală trebuie să răspundă pentru fiecare zi în care un pacient stă acasă fără tratament!”, a declarat Cristina Butură, deputat AUR.

