Sfârșitul unui model controversat în salubritatea din Sectorul 1: robinetul banilor publici s-a închis pentru Romprest

Publicat 16 iun. 2026, 14:08 Actualizat 16 iun. 2026, 14:15

Discuția despre salubritatea din Sectorul 1 din București revine în prim-plan odată cu tranziția către un nou operator. În centrul dezbaterii se află diferențele semnificative de costuri dintre vechiul operator Romprest și noul prestator Blue Planet.

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